В Туле наградят лучших спортивных комментаторов

Торжественная церемония вручения премии пройдет 10 июня в Туле.

РАСК — первая и единственная профильная организация, объединяющая спортивных комментаторов России, которая в своей работе делает упор на развитие профессионального сообщества и формирование должной преемственности поколений на основе знания истории и достижений нашей страны в спорте, который всегда был и остается важным фактором консолидации общества вокруг побед и успехов отечественных чемпионов.

С 2018 года РАСК проводит национальную профессиональную премию спортивных комментаторов «Голос Спорта», которая пройдет в этом году в Москве уже в 8-й раз.

В 2026 году при поддержке Олимпийского комитета России и Министерства спорта Российской Федерации наша Ассоциация начинает реализацию нового проекта «Голос спорта — регион», первым мероприятием которого станет торжественная церемония вручения премии «Голос спорта — Центр» для спортивных комментаторов, работающих в ЦФО.

Премия, включая материальное вознаграждение, будет вручаться в номинациях:

Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»

Премия Анны Дмитриевой «Женский голос спорта»

Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»

Премия Василия Уткина «Играйте в футбол!»

Премия Николая Озерова «Такой хоккей нам нужен!»

Специальная премия Олимпийского комитета России и РАСК «Чемпион»

Ознакомиться с Положением о проведении Премии «Голос спорта — Центр» можно на официальном сайте РАСК или по ссылке.

С 20 апреля по 25 мая 2026 года все претенденты могут присылать свои конкурсные работы на электронный адрес info@raskrussia.ru, заполнив форму по ссылке.

Победители будут определены голосованием членов жюри. Лауреаты, которые войдут в тройку призеров в каждой номинации, будут приглашены на торжественную церемонию в г. Тулу.

Проведение торжественной церемонии вручения премии «Голос спорта — Центр» 10 июня 2026 года.