RT и CCTV презентовали фильм «Последний удар»

Картина RT и CCTV «Последний удар» расскажет о Маньчжурской операции 1945 года

Документальный фильм «Последний удар» вышел в эфире RT и китайского телеканала CCTV 20 мая. Показ был приурочен к визиту президента России Владимира Путина в Китай.

Трехсерийная лента посвящена Маньчжурской стратегической наступательной операции августа 1945 года — финальному крупному сражению Второй мировой войны на азиатском театре военных действий.

Фильм стал первой совместной документальной работой российских и китайских СМИ о событиях того периода. Его одновременно показали в России и Китае.

Съемки проходили на местах боев, а также в архивах, музеях и мемориалах. В картине представлены ранее не публиковавшиеся свидетельства очевидцев и архивные материалы.

В прямом эфире RT Док фильм на русском языке выйдет также 21 и 22 мая. Начало показа каждой серии — в 13:30 по московскому времени.

