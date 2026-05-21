Более 1 тыс детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье

Свыше 1 тыс. детей прошли лечение зубов под общим наркозом с начала года в Московской области, что на 20% больше показателя прошлого года. Бесплатная помощь доступна детям до трех лет и пациентам с рядом заболеваний по полису ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье стоматологическое лечение под общим наркозом проводят детям до трех лет, а также несовершеннолетним с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми и другими патологиями, которые не позволяют лечить зубы под местной анестезией. Помощь оказывают бесплатно по полису ОМС.

«Общий наркоз позволяет провести эффективное лечение зубов маленьким пациентам. Такой вид медицинской помощи доступен в пяти медучреждениях региона: в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. С начала года стоматологическое лечение под наркозом прошли свыше 1 тыс. детей — это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед процедурой дети проходят обследование у профильных специалистов, которые определяют показания и противопоказания к лечению под наркозом в амбулаторных условиях. После вмешательства состояние ребенка в течение нескольких часов контролируют анестезиологи-реаниматологи. При стабильных показателях пациента выписывают, а направление на лечение выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.