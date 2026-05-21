В Подмосковье утром 21 мая загруженность дорог достигла 5 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 21 мая оценивается в 5 баллов. Основные затруднения движения зафиксированы на ряде федеральных и региональных трасс, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, движение осложнено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, особенно на участках с плотным трафиком.

Актуальная информация о дорожной ситуации и работе транспорта в Подмосковье публикуется в официальном канале министерства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.