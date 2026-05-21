В Красногорске обсудили внедрение электронных учебников в Подмосковье

Стратегическую сессию по промежуточным итогам эксперимента с электронными учебниками провели 20 мая в образовательном центре «Полет» в Красногорске. Проект охватывает семь округов и более тысячи десятиклассников и направлен на повышение качества обучения. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В стратегической сессии «От буквы к цифре» приняли участие представители муниципалитетов, школ и эксперты. Участники подвели промежуточные итоги внедрения электронной формы учебников в образовательный процесс.

Инициатива стала ответом на системные вызовы. Вес портфеля школьника может достигать 5–7 кг, обновление бумажных учебников занимает до семи лет, а доля интерактивных элементов на уроках не превышает 10%. Проект нацелен на измеримый рост предметных результатов десятиклассников за счет интеграции электронных учебников и единой цифровой образовательной среды.

Сейчас эксперимент реализуют в семи муниципальных округах, 12 школах и 14 классах. В нем участвуют 1140 учеников и 45 педагогов по 13 предметам. Партнерами выступают министерство образования Московской области, Государственный гуманитарно-технологический университет и издательство «Просвещение».

На подготовительном этапе педагоги прошли обучение, для родителей провели разъяснительную работу, в школах настроили оборудование и внедрили программы цифровой грамотности. Также разработаны рекомендации по цифровой гигиене.

По данным ведомства, школьники получают мгновенную проверку заданий и работают в едином цифровом формате, родители могут контролировать успеваемость, а учителя экономят время и применяют инструменты дифференцированного обучения, включая интерактивные панели и ИИ-агенты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.