Паника в Египте: россияне столкнулись с акулами на пляжах Хургады и Шарма

На популярных курортах Египта введены экстренные ограничения на проведение морских экскурсий после того, как отдыхающие заметили крупных акул в непосредственной близости от береговой линии и пляжей. Об этом сообщает SHOT .

Появление опасных хищников зафиксировано в акваториях Хургады и Шарм-эш-Шейха. Одна из российских туристок столкнулась с акулой во время купания у буйков в одном из отелей Хургады.

Спасатели оперативно отреагировали на ситуацию, потребовав от отдыхающих немедленно выйти из воды. Еще одну хищную рыбу заметили на общественном пляже Хургады.

Официально администрация курортных зон приостановила выход судов, закрыла порты и причалы на три дня, сославшись на неблагоприятные погодные условия и сильный ветер. Однако местные жители и туристы убеждены, что реальной причиной ограничений стало именно появление акул. Версию с сильным ветром используют, вероятно, во избежание паники среди отдыхающих.

Специалисты отмечают, что сильное волнение на море создает мутную воду и мощные течения, которые дезориентируют рыбу. Это заставляет акул подходить ближе к мелководью в поисках легкой добычи.

В связи с возросшими рисками в туристических локациях начались мероприятия по отлову хищников. В частности, защитные меры и отлов двухметровой тигровой акулы проводились в районе курорта Эль-Кусейр, где пляжи временно закрывали для посещения.

