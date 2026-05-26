На Пулковском шоссе в Петербурге к 2027 году появится надземный переход

сегодня в 15:35

Надземный переход через Пулковское шоссе на юге Петербурга построят к 2027 г

Компания Setl Group получила разрешение на строительство надземного перехода через Пулковское шоссе на юге Петербурга. Завершить работы планируется в 2027 году, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Переход разместят рядом с жилой застройкой и остановками общественного транспорта. Проект предусматривает установку лифтов по обеим сторонам магистрали и создание дополнительных остановочных пунктов. Также рабочие смонтируют освещение вдоль перехода, у тротуаров и павильонов ожидания.

Конструкция будет остекленной — это защитит основной пролет и лестничные сходы от осадков и ветра. Объект должен упростить пересечение одного из самых загруженных участков Пулковского шоссе.

Переход соединит территории у жилого комплекса «Зеленый квартал». Помимо строительства сооружения, проект включает благоустройство прилегающей территории и организацию удобных подходов к транспорту.

Ранее в этом районе застройщик построил более 4 км улиц, включая Струве, Орбитальную, Георгия Гречко и Меридианную. Всего в Петербурге компания ввела более 33 км дорог без учета внутриквартальных проездов.

