Не выдержал натиска: в Москве ветром сдуло светофор
В Москве из-за сильного ветра сдуло светофор
На Сиреневом бульваре в Москве ветром сдуло светофор. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
На опубликованном видео из-за сильного ветра сдуло светофор. Он сильно прогнулся к асфальту.
Вместе со светофором сдуло дорожный знак. Он упал рядом со светофором.
«Светофор упал. Сиреневый бульвар», — прокомментировал произошедшее очевидец, снявший видео.
