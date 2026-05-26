Парк Победы в Сергиево-Посадском округе проведет неделю спорта и игр

Парк Победы в Сергиево-Посадском округе с 26 по 30 мая подготовил для жителей серию спортивных и игровых мероприятий на свежем воздухе. Гостей ждут разминки, литературные викторины и детская программа с конкурсами. Принять участие могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник, 26 мая, в 14:30 и 15:30 в парке пройдут физкультурные разминки «Физкульт, Ура!». В 15:00 состоится литературная викторина «От А до Я», где участники смогут проверить эрудицию и узнать новые факты.

В четверг, 28 мая, программа повторится. В 14:30 и 15:30 снова организуют спортивные занятия для всей семьи, а в 15:00 проведут викторину для любителей книг и загадок. Организаторы отмечают, что такие встречи помогают совместить активный отдых и интеллектуальные игры, а также познакомиться с новыми людьми на зеленых аллеях парка.

Кульминацией недели станет суббота, 30 мая. В 11:00 и 11:30 для детей и их родителей пройдет игровая программа «Пора играть!» с подвижными конкурсами и развлекательными заданиями.

Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.