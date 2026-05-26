Выездная администрация обсудила вопросы здравоохранения в Чехове

В Чехове прошла «выездная администрация», посвященная вопросам здравоохранения. Жители обсудили с представителями регионального минздрава и руководством медучреждений кадровый дефицит, работу поликлиник и обеспечение льготными лекарствами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие советник министра здравоохранения Московской области Юрий Родионов, заместитель министра Наталия Говорушкина, главный врач Подольского родильного дома Александр Скобенников и главный врач Чеховской областной больницы Андрей Попов. Руководители медучреждений представили итоги работы и планы развития.

К Чеховской больнице прикреплены 125 тыс. жителей, ежегодно фиксируется более 700 тыс. обращений. В 2025 году проведено 1774 операции, укомплектованность персонала составляет 89,15%. В учреждении реализуют проекты «Час участкового врача» для сельских территорий, «Диалоги о здоровье» для участников программы «Активное долголетие» и «Зеленый коридор» для бойцов и ветеранов СВО. Закуплены маммограф, аппарат КТ и два диализных аппарата, в кабинетах размещены QR-коды для связи с администрацией.

Жители подняли вопрос разделения потоков пациентов в травмпункте на улице Московской. Андрей Попов пояснил, что варианты разграничения уже прорабатываются. Также обсуждалась нехватка узких специалистов. В больнице напомнили о «бесшовной системе» направления пациентов в соседние муниципалитеты и работе по привлечению врачей, в том числе через аутсорсинг. Представители минздрава сообщили, что по поручению губернатора в регионе появятся выездные бригады по востребованным специальностям.

Отдельно рассмотрели обеспечение льготными лекарствами и закрепление пациентов за аптечными пунктами — этот механизм планируют внедрить до конца года. После открытия поликлиники на улице Мира детские специалисты переедут в новое здание, при этом прием первичного звена сохранится в привычных локациях. Главный врач напомнил, что проводит личный прием по вторникам с 15:00 до 17:00, запись по телефону 122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.