сегодня в 16:21

12-летний питбайкер погиб под колесами «Газели» в Подмосковье

В Раменском округе 12-летний ребенок на питбайке столкнулся с «Газелью» и погиб, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в 13:20 около одного из домов, расположенных в деревне Ганусово. По предварительным данным, ребенок на питбайке выезжал со второстепенной дороги на главную. Там в тот момент ехала «Газель».

Произошло столкновение, в результате которого несовершеннолетний получил смертельные травмы и погиб на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.