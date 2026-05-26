Алсу вышла на сцену в образе Клеопатры с винтажным чокером

Певица Алсу появилась на конкурсе «Детская Новая волна» в образе, вдохновленном Клеопатрой, и дополнила наряд винтажным украшением со скарабеями, сообщает kp.ru .

На конкурсе «Детская Новая волна», который проходит при поддержке Минпросвещения РФ, Алсу вошла в состав почетного жюри. Вместе со зрителями жюри выбрало победителя — 9-летнего Владимира Журавлева из Мончегорска.

Награду артистка вручала в черном костюме с корсетом и расклешенными брюками. Образ дополнил винтажный чокер Oscar de la Renta, выполненный в виде золотых египетских скарабеев. Стоимость украшения в бутике достигает около 100 тысяч рублей. К нему Алсу добавила массивные золотые браслеты.

«Египетский скарабей — священный символ в Древнем Египте, который ассоциировался с живительной силой Солнца. Этому жуку поклонялись как простой люд, так и фараоны. Поэтому у царицы Клеопатры было немало украшений и амулетов в виде священных скарабеев. Думаю, стилисты Алсу не раз слышали, как профиль певицы сравнивают с чертами Клеопатры, поэтому и придумали такой интересный ход с египетскими украшениями, соединив винтаж и современные тренды», — рассказал ювелир Григорий Бакатов.

