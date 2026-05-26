В Волоколамском округе 721 выпускник простился со школой

Торжественные линейки по случаю последнего звонка прошли 26 мая во всех школах Волоколамского округа. В 2026 году обучение завершают 116 одиннадцатиклассников и 605 девятиклассников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году одиннадцатые классы работают в восьми школах округа. В Волоколамской школе №3 выпускаются 18 учеников, в гимназии — 32, в школе №2 — 19. Детгородковскую школу оканчивают 6 человек, Спасскую — 15, Привокзальную — 18, Осташевскую — 2, Сычевскую — 6 выпускников.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова посетила линейку в Волоколамской средней школе №3. Здесь обучение завершают 100 ребят: 82 девятиклассника и 18 одиннадцатиклассников.

«Последний звонок — это день, когда особенно остро понимаешь, как быстро проходит детство и сколько всего впереди. За школьные годы ребята научились дружить, поддерживать друг друга, справляться с трудностями и добиваться своих целей. Желаю всем выпускникам уверенно идти вперед, не бояться перемен и верить в себя», — отметила Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев.