В Сергиево-Посадском округе пройдут мероприятия в парке «Скитские пруды»

Парк «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе подготовил серию спортивных и творческих мероприятий для жителей всех возрастов с 26 по 29 мая. В программе — занятия йогой, мастер-классы, игра в петанк и работа «Общественного огорода», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

26 и 28 мая с 16:00 до 17:00 на площадке для петанка пройдет игра в петанк. 27 мая утро начнется с занятий йогой в досуговом центре «Под Крышей». В 11:30 состоятся танцевальные занятия для участников программы «Активное долголетие», а вечером все желающие смогут поухаживать за растениями на «Общественном огороде».

29 мая в досуговом центре проведут тренировку «Здоровая спина». Участие возможно по предварительной записи.

В субботу гостей парка ждет традиционный забег «5 верст», после которого продолжится работа на «Общественном огороде». В 14:00 в досуговом центре пройдет мастер-класс «Искра творчества».

В воскресенье программа продолжится: в 13:00 состоится мастер-класс «Мастерская чудес», в 15:00 — занятие «Зеленая лаборатория», а в 16:00 — йога. Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.