Крипторынок выстоял: биткоин держится у $77 тысяч, несмотря на давление

По данным рынка, биткоин продолжает торговаться вблизи отметки $77 тыс., тогда как Ethereum удерживается около $2,1 тыс. несмотря на рост доходности 10-летних государственных облигаций крупнейших развитых экономик выше 4,55%.

Главный аналитик Bitget Райан Ли отметил, что текущая динамика указывает на сохранение относительно устойчивого институционального спроса на цифровые активы даже в условиях давления со стороны макроэкономических факторов.

По его словам, дополнительное влияние на глобальные рынки оказывает снижение цен на нефть после сигналов о возможной деэскалации на Ближнем Востоке.

Ли также отметил, что золото сохраняет позиции выше $4520 за унцию, отражая продолжающийся спрос на защитные активы на фоне высокой неопределенности в мировой экономике.

Генеральный директор «ТЕХНОБИТ» Александр Пересичан считает, что криптовалютный рынок все сильнее интегрируется в общую макроэкономическую повестку.

«Цифровые активы сегодня реагируют уже не только на внутренние события криптоиндустрии, но и на динамику ставок, инфляционные ожидания, сырьевые рынки и действия центральных банков. Это свидетельствует о постепенном переходе крипторынка в более зрелую и институциональную фазу развития», — отметил Пересичан.

По его словам, устойчивость биткоина в условиях роста доходностей может говорить об изменении подхода крупных инвесторов к цифровым активам.

«Для части институциональных участников BTC постепенно становится не только высокорискованным инструментом, но и элементом стратегической диверсификации в условиях нестабильной макроэкономической среды и повышенной волатильности традиционных рынков», — заявил эксперт.

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика цифровых активов будет зависеть от траектории инфляции, политики ФРС США и ситуации на сырьевых рынках, которые продолжают оставаться ключевыми драйверами глобальной ликвидности.

