сегодня в 11:22

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко раскритиковала выступление представителя Латвии в ООН Саниты Павлюты-Десландес. Латвийский дипломат назвала удар по зданию колледжа в Старобельске «провокацией и фейком Кремля». Захарова ответила на это в беседе с «Известиями» .

Захарова провела историческую параллель. Она напомнила, что в латвийском Саласпилсе во время Второй мировой войны набирали медсестер, которые отбирали у детей кровь для солдат Третьего рейха.

«Вот из таких, как представитель Латвии в ООН, в Саласпилсе набирали медсестер», — заявила дипломат.

Представитель МИД также обратила внимание на позицию латвийского дипломата в отношении трагедии в Старобельске.

«Многие задавались вопросом: „Как женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям?“. Теперь мы видим это воочию», — добавила Захарова.

При атаке на педагогический колледж в Старобельске погибли дети и подростки. Число жертв достигло 10 человек, 48 пострадали, еще 11 студентов числятся пропавшими без вести. Россия настаивает на осуждении ударов по гражданским объектам.

