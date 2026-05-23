Жители Подмосковья внесли более 33 тысяч предложений в народную программу

Для удобства жителей Московской области партия «Единая Россия» запустила новый формат сбора предложений в новую народную программу — оставить свои наказы можно по пути с работы или на прогулке. С 20 по 29 мая включительно в парках, скверах, на набережных, площадях и в крупных торговых центрах региона работают мобильные пункты сбора наказов. Волонтеров можно узнать по брендированной форме, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

На сегодня в народную программу собрано более 33 тысяч предложений. Лидер по количеству наказов — благоустройство, собравшее 36% обращений: люди ждут обновления общественных зон, скверов и дворов. Пятая часть — касается коммунального хозяйства: ремонта теплосетей, модернизации котельных, контроля за управляющими компаниями. По 15% обращений приходится на здравоохранение и образование. Жителей интересует привлечение специалистов в учреждения, капремонт поликлиник, есть запрос на строительство школ и расширение сети бесплатных кружков. Порядка 8% наказов — по ремонту дорог и запуску новых автобусных маршрутов, еще около 7% — касаются развития культуры, а замыкают список инициативы по экологии — 2%.

Сбор наказов идет на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии, на отчетных форумах и встречах с кандидатами предварительного голосования.

Символ партии — белый медведь — тоже не остался в стороне: он проехал по маршруту «Народной почты» через семь муниципалитетов Подмосковья: Щелково, Фрязино, Звездный городок, Лосино-Петровский, Черноголовку, Раменский и Богородский округа. Жители передавали инициативы по благоустройству, обновлению ЖКХ, ремонту дорог и социальных объектов. Маршрут завершился в региональной общественной приемной «Единой России» в Реутове, куда мишка доставил все предложения.

Жители Щелково направили в народную программу уже свыше 5 тысяч инициатив.

«Поступает много предложений по благоустройству, здравоохранению, ремонту домов, развитию спорта и образования. Например, жители поселка Фряново очень ждут капитального ремонта школы № 25. Люди видят положительные изменения и хотят, чтобы работа продолжалась», — отметила руководитель общественной приемной Щелковского отделения партии Светлана Бобрикова.

В Лосино-Петровском просят отремонтировать многоквартирные дома и ждут новых досуговых возможностей для детей и молодежи.

«Написал наказ о строительстве нового Дома культуры в поселке Свердловский. Очень хочется, чтобы у детей было место, где они смогут заниматься творчеством и проводить время», — рассказал участник СВО Залим Цагов.

В общественную приемную Богородского округа поступило более полутора тысяч наказов. Здесь больше всего обращений по развитию транспортной сети и обустройству новых микрорайонов: жители предлагают построить новые поликлиники, школы, сады.

«Я оставила предложение по увеличению парковочных мест — их не хватает. Например, в моем микрорайоне „Полет“ на 12 домов мест для стоянки автомобилей выделено очень мало. Приходится оставлять машину далеко от дома», — поделилась жительница Богородского округа Николь Калядина.

В Домодедово много инициатив касается улучшения городской инфраструктуры.

«Люди хотят, чтобы было организовано максимально удобное пространство для мам и детей, просят, например, обустроить велодорожки», — рассказал волонтер, активист «Молодой Гвардии Единой России» Богдан Нестеров.

В Московской области народная программа, действующая с 2021 года, выполнена на 98%. Направить свои инициативы в новую — можно несколькими способами: на официальном сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья, а также по телефону «горячей линии»: 8-800-200-89-50.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.