Третьи сутки поисков: для розыска упавшей в реку россиянки привлекли допсилы МВД

Допсилы МВД задействовали для поиска упавшей в реку женщины в Южной Осетии

К масштабной поисково-спасательной операции упавшей в реку Лиахва женщины в Южной Осетии привлекли крупные силы Министерства внутренних дел. Общая численность задействованного личного состава превысила 95 человек, сообщается на сайте МВД республики.

В состав сводной оперативной группы вошли оперативники городских и районных управлений внутренних дел, а также сотрудники Управления вневедомственной охраны.

В 08:00 во время общего сбора руководящий штаб распределил между участниками поисков конкретные задачи и жестко разграничил зоны ответственности. Сразу после проведения вводного инструктажа мобильные подразделения выдвинулись на закрепленные за ними маршруты и начали детальное прочесывание береговой линии.

Экстренный сигнал о чрезвычайном происшествии в селе Згъубир Дзауского района поступил в дежурную часть МВД вечером 21 мая. Очевидцы сообщили, что в бурное течение реки упала 52-летняя гражданка России. Руководство и оперативники районного УВД приехали к указанному участку водоема и начали поисковые мероприятия.

