Число жертв атаки на колледж в Старобельске выросло до 10 человек

В Старобельске ищут 11 пропавших студентов под завалами разрушенного колледжа

В Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) спасатели всю ночь разбирали завалы разрушенного колледжа. Надежды на то, что под обломками удастся найти живых, не оправдались. Число жертв трагедии возросло до 10 человек, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам Пасечника, общее количество пострадавших достигло 48. Судьба еще 11 студентов остается неизвестной. Их местонахождение пока не установлено. Спасательные работы продолжаются без остановки. Каждый час может стать решающим.

В пункте временного размещения работают психологи и медики. Родителям погибших и пропавших детей оказывают необходимую поддержку. К помощи подключились волонтеры, общественники и неравнодушные жители республики. По словам Пасечника, беда объединила всех.

Руководство республики приносит глубокие соболезнования родителям и близким погибших. Ситуация остается на контроле. Информация о жертвах и пострадавших продолжает уточняться.

Президент России Владимир Путин жестко осудил удар ВСУ по общежитию в Старобельске и заявил, что Москва ответит Киеву на случившееся.

