«Машинке п*****»: на Дмитровском шоссе в ДТП разбилось и перевернулось авто

На месте ДТП с опрокинутой машиной на Дмитровском шоссе работает «скорая»

В городском округе Мытищи недалеко от деревни Шолохово на Дмитровском шоссе перевернулась машина. Кадры с места жесткой аварии появились в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

На опубликованных кадрах видно, что от удара у автомобиля сильно повредилась передняя часть, а также он опрокинулся на крышу.

«Дмитровское шоссе, машинке п*****! Все едут и просто наблюдают, смотрят, из-за этого и пробка в сторону области (Московской — ред.). М-да, ребятки», — сказал автор видео.

На месте происшествия уже работают сотрудники Госавтоинспекции, а также бригада скорой помощи. На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало.

