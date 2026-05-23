«Машинке п*****»: на Дмитровском шоссе в ДТП разбилось и перевернулось авто
На месте ДТП с опрокинутой машиной на Дмитровском шоссе работает «скорая»
В городском округе Мытищи недалеко от деревни Шолохово на Дмитровском шоссе перевернулась машина. Кадры с места жесткой аварии появились в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».
На опубликованных кадрах видно, что от удара у автомобиля сильно повредилась передняя часть, а также он опрокинулся на крышу.
«Дмитровское шоссе, машинке п*****! Все едут и просто наблюдают, смотрят, из-за этого и пробка в сторону области (Московской — ред.). М-да, ребятки», — сказал автор видео.
На месте происшествия уже работают сотрудники Госавтоинспекции, а также бригада скорой помощи. На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало.
