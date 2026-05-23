Никаких тазиков: проститутки Москвы подняли цены на 50% из-за отключений ГВС
Плановые летние отключения горячего водоснабжения в Москва неожиданно скорректировали прайс-листы и условия работы на рынке эскорта. Представительницы индустрии интим-услуг начали массово выдвигать новые требования к клиентам, оформляющим заказы с выездом на дом, либо полностью отказываться от визитов в квартиры без горячей воды, сообщает Mash.
Перед подтверждением выезда девушки стали детально расспрашивать заказчиков о наличии в жилище автономного бойлера или альтернативных источников подогрева воды. В случае если у принимающей стороны есть только ХВС, базовая стоимость визита моментально увеличивается в полтора раза.
Наценка в 50% позиционируется как компенсация за дискомфортные условия работы. В качестве компромисса клиентам без водонагревателя иногда предлагают усеченный комплекс услуг, минимизирующий необходимость полноценных гигиенических процедур.
Работницы сферы досуга не согласны мыться в тазиках. Желающим сэкономить на полуторакратном тарифе теперь рекомендуют самостоятельно оплачивать номера в гостиницах или краткосрочную аренду апартаментов, где есть горячая вода.
