Потерял зубы за 1,5 млн: россиянин сделал белоснежную улыбку в Турции и пожалел

Попытка сэкономить на эстетической стоматологии за границей обернулась тяжелыми последствиями для жителя Санкт-Петербурга. Во время туристической поездки в Стамбул мужчина обратился в стоматологу, чтобы устранить кариес, однако сотрудники местной медицинской клиники убедили его кардинально изменить внешность, сообщает Baza .

Турецкие специалисты пообещали клиенту безупречную улыбку всего за семь дней. Была названа цена — 3 тыс. долларов или 200 тыс. рублей.

В рамках экспресс-лечения пациенту провели масштабную пятичасовую обточку, которая сопровождалась сильным болевым синдромом, проигнорированным персоналом. Спустя несколько суток на подготовленную челюсть были установлены искусственные коронки и виниры.

Вскоре после возвращения домой у мужчины начали болеть зубы. Повторный визит в турецкую клинику и проведение косметической коррекции протезов не принесли облегчения. У петербуржца появился спазм мышц рта. Из-за этого ему было сложно есть.

Российские стоматологи, к которым пострадавший обратился за экстренной помощью, заметили грубейшего нарушение технологии протезирования. Турецкий врач проигнорировал этап предварительной ортодонтической подготовки и ношения корректирующей капы. Это привело к деформации прикуса и чрезмерной нагрузке на челюстную кость.

Вдобавок под установленными конструкциями начался острый воспалительный процесс. Из-за этого стоматологам пришлось безвозвратно удалить восемь зубов. В настоящий момент пациент проходит длительный курс реабилитации с использованием временных систем, а общая стоимость восстановительных процедур на родине уже превысила полтора млн рублей.

