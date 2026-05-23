«Звуки ада» на Крайнем Севере: жителей Заполярного пугает жуткий подземный гул

Люди в Мурманской области слышат «звуки ада» из Кольской скважины

Жители нескольких микрорайонов города Заполярный, расположенного в Мурманской области, начали массово жаловаться на загадочный ночной гул, доносящийся со стороны тундры. В местном сообществе мгновенно ожила знаменитая городская легенда, согласно которой заброшенная Кольская сверхглубокая скважина является «воротами в ад», сообщает SHOT .

Из скважины периодически вырываются пугающие звуки.

Объект, ставший культовым местом для экстремального туризма, регулярно привлекает исследователей заброшенных локаций и охотников за привидениями. Недавно группу энтузиастов из Санкт-Петербурга заинтересовали странный гул, и они организовали экспедицию на Крайний Север.

Вооружившись высокочувствительной звукозаписывающей аппаратурой, исследователи зафиксировали в Заполярном низкочастотные вибрации и глухой шум. Однако специалисты объясняют феномен исключительно законами физики и географическим положением Заполярного.

В условиях ясной погоды и при полном отсутствии дневных городских шумов акустические волны распространяются на огромные расстояния. Источником гула с высокой долей вероятности являются двигатели гражданских и военных самолетов, курсирующих в воздушном пространстве соседней Норвегии, до границы с которой по прямой линии около 10 километров. Также звуковой фон могут формировать действующие промышленные предприятия региона.

Сама Кольская экспериментальная выработка является глубочайшей горной горловиной на Земле. Ее протяженность вглубь земной коры составляет более 12 километров.

Масштабный научно-исследовательский проект стартовал в 1970 году, но в 1990-х был полностью заморожен из-за регулярных поломок оборудования и непредвиденного температурного скачка на нижних горизонтах. После этого закрытая станция превратилась в главный источник фольклора о «криках грешников».

