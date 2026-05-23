Стало известно, какие сувениры и подарки ждут участников первого подмосковного квеста «Город пЕРемен»

В преддверии старта масштабного городского квеста «Город пЕРемен», который пройдет в Подмосковье впервые, организаторы поделились, какие сувениры и подарки ждут всех участников и победителей. Он состоится уже завтра, 23 мая, в Ленинском округе (Видном), позднее — в Балашихе 31 мая и Королеве 6 июня, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Как рассказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Подмосковье Диана Алумянц, многочисленные призы — дизайнерские сумки, портативные зарядки, термосы и многое другое — станут приятным дополнением к игре. Каждый финишировавший участник во всех трех городах станет обладателем эксклюзивного фирменного мерча — в нем отражена главная идея проекта: «Меняться к лучшему вместе».

Кроме того, на финише команд будут ждать особые сувениры, которые организаторы лаконично назвали «Заметь их». Это наборы символических «артефактов», связанных с ключевыми точками квеста, — их можно будет обнаружить только пройдя маршрут.

«Нам хочется, чтобы участники не просто соревновались, а увидели, как реально их города меняются к лучшему. Призы — это лишь приятное дополнение. Главное — эмоция, когда ты сам находишь объект, делаешь фото, отгадываешь задание и понимаешь: эти перемены когда-то были чьей-то мечтой, перед тем как попали в народную программу. А теперь они стали реальностью», — сказала Диана Алумянц.

Чтобы принять участие в квесте, нужно собрать команду от 1 до 5 человек (обязательно хотя бы один участник старше 18 лет). И зарегистрироваться на сайте gorod-peremen.ru. Старт во всех городах в 11:00. Организаторы подготовили для участников более 600 вопросов, фотозаданий и головоломок. Кроме того, на маршрутах будут установлены фотозоны. Ответить на большинство заданий без физического присутствия на точке невозможно, равно как и найти подсказки в интернете.

Народная программа «Единой России» была сформирована пять лет назад — в нее вошли предложения жителей Подмосковья по строительству и ремонту социальных объектов, благоустройству парков и многим другим вопросам. Сегодня партия приступила к подготовке новой программы, в которой будут зафиксированы задачи на следующие пять лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.