В 2026 году ожидается от 8 до 14 штормов в Атлантике: сезон будет «ниже нормы»

В Атлантике сформируется от 8 до 14 штормов в 2026 году

Американские синоптики спрогнозировали, что сезон ураганов в Атлантике в 2026 году будет «ниже нормы». Главная причина — ожидаемое природное явление Эль-Ниньо, которое подавляет образование мощных штормов в этом регионе, сообщает Phys.org .

Однако специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупреждают: даже спокойный сезон может принести разрушительные ураганы.

«Достаточно одного», — подчеркнули они.

По прогнозам, всего в Атлантике сформируется от восьми до 14 штормов, получающих собственные имена. Из них от одного до трех могут стать сильными ураганами — с ветром более 178 километров в час. В Тихом океане, напротив, ожидается активность «выше нормы» с вероятностью 70 процентов. Это значит, что такие регионы, как Гавайи и Мексика, могут пострадать сильнее.

Директор Национальной метеорологической службы Кен Грэм призвал жителей прибрежных районов не расслабляться.

«Не позволяйте таким формулировкам, как „ниже среднего“, влиять на вашу готовность», — заявил он.

Сезон ураганов в Атлантике длится с июня по ноябрь. Аналогичный прогноз NOAA делала последний раз в 2015 году.

При этом ученые отмечают, что глобальное потепление усложняет картину. В 2025 году сезон включал четыре сильных урагана, а «Мелисса» достигла пятой категории и нанесла катастрофический ущерб Ямайке. Из-за изменения климата вероятность таких мощных ураганов выросла в четыре раза. Так что влияние Эль-Ниньо может быть сведено на нет аномально высокой температурой поверхности океана. При этом явление Эль-Ниньо может привести к супер-жаре летом 2026 года.

