В Турции экскурсионный автобус с россиянами попал в аварию: 14 пострадавших

14 россиян пострадали при наезде автобуса на препятствие в Бельдиби

В турецком городе Бельдиби произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находились российские туристы. По данным источника РЕН ТВ , транспортное средство наехало на препятствие, 14 россиян пострадали.

Погибших в результате происшествия нет. Тяжелораненых среди пострадавших также не зафиксировано. Всех россиян доставили в местную больницу. Врачи диагностировали у них травмы средней и легкой степени тяжести.

Состояние пострадавших не вызывает опасений у медиков. Им оказывается вся необходимая помощь. Российское консульство в Турции следит за ситуацией и находится на связи с местными властями.

Обстоятельства аварии уточняются. Спасатели и полиция выясняют, почему автобус наехал на препятствие. Информация о туристах передана в российские экстренные службы.

