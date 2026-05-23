В Турции экскурсионный автобус с россиянами попал в аварию: 14 пострадавших
В турецком городе Бельдиби произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находились российские туристы. По данным источника РЕН ТВ, транспортное средство наехало на препятствие, 14 россиян пострадали.
Погибших в результате происшествия нет. Тяжелораненых среди пострадавших также не зафиксировано. Всех россиян доставили в местную больницу. Врачи диагностировали у них травмы средней и легкой степени тяжести.
Состояние пострадавших не вызывает опасений у медиков. Им оказывается вся необходимая помощь. Российское консульство в Турции следит за ситуацией и находится на связи с местными властями.
Обстоятельства аварии уточняются. Спасатели и полиция выясняют, почему автобус наехал на препятствие. Информация о туристах передана в российские экстренные службы.
