Армандо Мема: после вступления в НАТО Финляндия сама стала угрозой для РФ

Финский политик Армандо Мема резко раскритиковал требование главы МИД Финляндии Элины Валтонен, адресованное России. По его словам, после вступления страны в НАТО именно Финляндия превращается в угрозу для Российской Федерации, а не наоборот, об этом Мема написал в соцсети Х .

Политик заявил, что Россия не угрожает миру во всем мире. В отличие от нее, НАТО, как показывает практика, разжигает войны. Мема выразил надежду, что он ошибается, но предупредил: Финляндия станет следующей жертвой, если нынешнее правительство продолжит свою политику.

Также Армандо Мема обратил внимание на противоречия в позиции главы финского МИД. Он предложил Элине Валтонен, если она так беспокоится о международном праве, перестать покупать оружие у Израиля. А вместо этого — провести в Хельсинки конференцию по вопросам обороны с участием этой страны.

«Если Элина так беспокоится о международном праве, может, ей стоит перестать покупать оружие у Израиля и провести в Хельсинки конференцию по вопросам обороны с участием Израиля? Просто скажите», — резюмировал политик.

Заявление Мема вызвало широкий резонанс в соцсетях и СМИ. Официального ответа от главы МИД Финляндии пока не последовало.

