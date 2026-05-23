Финский политик Мема раскритиковал главу МИД за требования к России
Финский политик Армандо Мема резко раскритиковал требование главы МИД Финляндии Элины Валтонен, адресованное России. По его словам, после вступления страны в НАТО именно Финляндия превращается в угрозу для Российской Федерации, а не наоборот, об этом Мема написал в соцсети Х.
Политик заявил, что Россия не угрожает миру во всем мире. В отличие от нее, НАТО, как показывает практика, разжигает войны. Мема выразил надежду, что он ошибается, но предупредил: Финляндия станет следующей жертвой, если нынешнее правительство продолжит свою политику.
Также Армандо Мема обратил внимание на противоречия в позиции главы финского МИД. Он предложил Элине Валтонен, если она так беспокоится о международном праве, перестать покупать оружие у Израиля. А вместо этого — провести в Хельсинки конференцию по вопросам обороны с участием этой страны.
«Если Элина так беспокоится о международном праве, может, ей стоит перестать покупать оружие у Израиля и провести в Хельсинки конференцию по вопросам обороны с участием Израиля? Просто скажите», — резюмировал политик.
Заявление Мема вызвало широкий резонанс в соцсетях и СМИ. Официального ответа от главы МИД Финляндии пока не последовало.
