Выспаться за любые деньги: в РФ взлетел спрос на сонный туризм и отели без связи

В РФ увеличился спрос на отпуск в гостиницах с сонными программами

Российские туроператоры в последние три года отмечают выраженное увеличение интереса россиян к отдыху, сфокусированному на качественном восстановлении сил и борьбе с бессонницей. Так называемый «сонный туризм» превратился в устойчивый тренд современной гостиничной индустрии, обусловленный резким ускорением жизненного ритма, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В отличие от традиционных медицинских путевок в санатории, sleep-программы в современных отелях предлагают комплексный подход к релаксации. Гостям обеспечивают тотальный цифровой детокс, нормализацию биологических ритмов за счет особого меню, а также создание персональной экосистемы в номерах.

Параллельно фиксируется всплеск интереса к уединенным эко-отелям и глэмпингам на природе. Согласно информации профильного оператора «Алеан», востребованность подобных объектов на Алтае подскочила на 37%, в Подмосковье и средней полосе страны — на 28%. Спрос на антистресс-программы на курорте «Роза Хутор» вырос на 30%. При этом клиенты все чаще ищут гостиницы, где не работает мобильная связь.

Однако эксперты признают, что это направление пока остается нишевым и ориентировано в основном на состоятельную публику. Ключевыми потребителями услуг выступают «выгоревшие» топ-менеджеры, предприниматели, юристы, медицинские работники и специалисты сферы логистики.

Главными географическими центрами «сонного» отдыха сегодня признаны курорты кавказских Минеральных Вод, Алтай, Краснодарский край, а также Ленинградская и Московская области. Специалисты уверены в долгосрочной перспективе этого бизнеса, отмечая также новый тренд на короткие заезды продолжительностью всего в один или два дня посреди рабочей недели.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.