Вторая волна: после масштабного ночного налета ПВО сбила еще 17 дронов над РФ
Утром силы ПВО ликвидировали и перехватили 17 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Беспилотники сбивали в промежутке с 07:00 до 09:00.
Украинские боевики попытались атаковать Калужскую, Рязанскую, Брянскую и Курскую области. Однако дроны были сбиты.
Ночью ВСУ пытались атаковать 15 регионов России беспилотниками. Было ликвидировано 348 дронов противника.
