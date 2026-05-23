Вторая волна: после масштабного ночного налета ПВО сбила еще 17 дронов над РФ

сегодня в 10:20

Утром силы ПВО сбили 17 БПЛА ВСУ над регионами России

Утром силы ПВО ликвидировали и перехватили 17 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Беспилотники сбивали в промежутке с 07:00 до 09:00.

Украинские боевики попытались атаковать Калужскую, Рязанскую, Брянскую и Курскую области. Однако дроны были сбиты.

Ночью ВСУ пытались атаковать 15 регионов России беспилотниками. Было ликвидировано 348 дронов противника.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.