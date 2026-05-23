Участник «Героев Подмосковья» Шаров: в программе дали большой объем знаний

Один из участников программы «Герои Подмосковья» Александр Шаров поделился с РИАМО впечатлениями об обучении. По его словам, программа оказалась очень насыщенной. За относительно небольшой срок организаторы постарались дать участникам большой объем знаний.

Главной задачей, как считает Шаров, было научить пользоваться всеми предложенными инструментами. Дальнейшее мастерство, по его мнению, приходит уже с практикой. Такой подход позволяет быстро ввести участников в курс дела и дать им основу для самостоятельной работы.

«Также важной частью стало создание команды внутри потока — такого костяка людей по всей Московской области, которые теперь знают друг друга и могут взаимодействовать», — рассказал Шаров.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

