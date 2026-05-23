Овчинский: в Лосиноостровском районе Москвы строят 5 новостроек по реновации

В Лосиноостровском районе на севере Москвы возводится сразу 5 жилых комплексов в рамках программы реновации. Участки под застройку освобождают после демонтажа расселенных домов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

При этом применяется «умный снос» — экологичная технология, позволяющая уменьшить объем отходов и снизить нагрузку на природу. По словам Овчинского, новоселы смогут въезжать в такие квартиры сразу, не тратясь на ремонт.

«В новых жилых комплексах по проекту предусмотрено свыше 1,2 тыс. квартир с улучшенной отделкой общей площадью более 72 тыс. кв. м. <…> Для удобства будущих жителей в новостройках установят лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Помимо новостроек, здесь появятся новые благоустроенные зоны со спортивными и детскими площадками, местами для отдыха и прогулок», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Ранее заммэра Владимир Ефимов отметил, что в начале года темпы сдачи жилья по реновации выросли вдвое.

Подробную информацию о программе можно найти на mos.ru. Программа была утверждена в 2017 году, она затрагивает около 1 млн москвичей и 5 176 домов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил ускорить ее реализацию вдвое. Также недавно сдали новый дом по реновации в Алексеевском районе столицы. Москва остается одним из лидеров в стране по объемам строительства — это соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

