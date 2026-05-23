Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале выступил с заявлением после атаки на педагогический колледж в Старобельске Луганской Народной Республики. Он назвал киевский режим террористическим и неонацистским. По его словам, удары наносятся заведомо по гражданским объектам — больницам, учебным заведениям, жилым домам.

Володин обратил внимание на то, что буквально в это же время в Киеве со всеми воинскими почестями перезахоранивали останки лидеров украинских националистов, которые в годы Великой Отечественной войны присягали на верность Третьему рейху. В настоящее время их возвели в ранг «героев» и называют их именами улицы. Политик подчеркнул, что это не может иметь никакого оправдания и поддержки.

Председатель Госдумы заявил, что европейские государства используют киевский режим, чтобы остановить развитие России и уничтожить ее. Он обвинил лидеров европейских стран в молчаливом поощрении ударов по гражданским объектам России.

«Они пытаются любыми способами, даже совершая чудовищные преступления, удержаться у власти», — отметил Володин.

Как и более 80 лет назад, фашистский режим закончился победой советских войск и Нюрнбергским трибуналом, так же, считает Володин, будет и сейчас. По его убеждению, такая же участь ожидает президента Украины Владимира Зеленского и его покровителей в Европе.

