Средства ПВО ликвидировали еще два летевших на Москву украинских БПЛА Происшествия сегодня в 10:01

Силы ПВО ликвидировали третий и четвертый беспилотники ВСУ, летевшие на Москву. Их обломки упали на землю, сообщает в своем канале в МАКС мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте падения находятся сотрудники служб. Первые два украинских беспилотника, летевшие на Москву 23 мая, по сообщениям Собянина, ликвидировали в 00:16. Ранее сообщалось, что ночью средства ПВО сбили 348 украинских беспилотников за ночь. Их сбили над 15 регионами России.