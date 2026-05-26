Страшная находка у озера: в Екатеринбурге обнаружили висящий труп мужчины

сегодня в 14:44

Труп мужчины висел у озера в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Свердловской области утром рядом с парком отдыха «Место встречи» нашли висящее тело мужчины. Об этом E1.ru рассказал источник в экстренных службах.

Труп обнаружили прохожие, вышедшие на прогулку с собакой. Они позвонили в скорую помощь.

Мужчина погиб неподалеку от парка в сторону озера Лоханка. Точная причина смерти на данный момент неизвестна.

Погибший был одет в куртку цвета хаки, кроссовки и брюки. В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области комментариев по поводу инцидента не дали.

