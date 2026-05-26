Страшная находка у озера: в Екатеринбурге обнаружили висящий труп мужчины
Труп мужчины висел у озера в Екатеринбурге
В Екатеринбурге Свердловской области утром рядом с парком отдыха «Место встречи» нашли висящее тело мужчины. Об этом E1.ru рассказал источник в экстренных службах.
Труп обнаружили прохожие, вышедшие на прогулку с собакой. Они позвонили в скорую помощь.
Мужчина погиб неподалеку от парка в сторону озера Лоханка. Точная причина смерти на данный момент неизвестна.
Погибший был одет в куртку цвета хаки, кроссовки и брюки. В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области комментариев по поводу инцидента не дали.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.