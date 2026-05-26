Биолог объяснил, могут ли комары «закусать насмерть»

Истории о том, что комары способны «закусать насмерть», в центральной России скорее относятся к разряду страшилок, сообщил РИАМО магистр биологии, кандидат биологических наук по специальности генетика и экология Константин Китаев.

«Что касается историй про то, что комары могут закусать насмерть, то в центральной России и на юге про такое, мягко говоря, не слышали. Есть, конечно, всякие байки и страшные рассказы. Но если говорить о Сибири, о тайге, о болотистых районах, там действительно кровососущих насекомых гораздо больше. И речь не только про комаров, но и про мошку, слепней и других насекомых», – сказал Китаев.

Он добавил, что там действительно бывают ситуации, когда приходится очень тяжело. Причем не людям, потому что человек все-таки использует активно средства защиты, сколько диким животным и домашнему скоту.

«Иногда насекомые настолько сильно их изматывают, что животное буквально падает без сил. Такое бывает. Но чтобы достоверно было подтверждено, что кого-то именно комары закусали до смерти, я, честно говоря, не встречал. Комаров сейчас действительно много, и это вполне нормально для данного времени года», – отметил биолог.

Китаев пояснил, что заканчивается весна, уже практически началось лето. Май был достаточно теплый, даже жаркий, поэтому комары успели пройти весь цикл развития, вылетели, начали спариваться, а самки теперь ищут, у кого бы попить крови, чтобы потом откладывать яйца. Это естественный цикл.

«Понятно, что визуально их сейчас больше, чем, допустим, было в августе прошлого года. Но конец мая тогда был холодный, поэтому напрямую сравнивать такие периоды нельзя. Все очень сильно зависит от температуры», – уточнил специалист.

Ранее бегуны в Свердловской области оказались атакованы комарами во время вечерней тренировки. Насекомые буквально облепили их с ног до головы, а затем принялись кусать.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.