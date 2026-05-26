Росгвардия Москвы задержала объявленного в федеральный розыск

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали на, а востоке столицы мужчину, скрывающегося от правосудия. Об этом сообщила пресс-служба ведомтва.

Следуя по маршруту патрулирования, правоохранители получили информацию, что по улице Нижней Первомайской в одном из автобусов передвигается гражданин, находящийся в федеральном розыске. Отреагировав на информацию, сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину на одной из остановок общественного транспорта. Выяснилось, что 45-летнего гостя Москвы разыскивают в рамках уголовных дел о мошенничестве и тайном хищении.

Задержанного передали полицейским для дальнейших процессуальных действий.