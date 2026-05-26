Малярийные комары среди нас: почему они появились в Центральной России

Малярийных комаров уже сейчас можно встретить в Центральной России, однако это не означает автоматического распространения самой малярии, сообщил РИАМО магистр биологии, кандидат биологических наук по специальности генетика и экология Константин Китаев.

«Малярийного комара в Центральной России можно встретить уже и сейчас. Просто таких видов пока немного, потому что они плохо приспособлены к длительным холодным зимам. Хотя в городах они иногда выживают — например, в теплых подвалах домов, где есть влага и подходящие условия. Там они могут даже зимовать и размножаться. Но пока это все-таки ограниченная среда, поэтому массовым явлением это не становится», — сказал Китаев.

Он добавил, что комары постепенно продвигаются севернее, но это не значит, что вместе с ними приходит малярия. Болезнь вызывает отдельный возбудитель — малярийный плазмодий. Комары могут быть, а самой болезни — нет.

«Если говорить о климате, то да, он действительно меняется. Это фиксируют и официальные отчеты Росгидромета — температура в разных регионах России повышается. А если вместе с этим растет еще и влажность, особенно весной, то это дополнительный плюс для комаров, потому что им легче размножаться», — пояснил биолог.

Китаев уточнил, что при повышении температуры некоторые южные виды комаров действительно могут постепенно продвигаться севернее — в Центральную Россию и дальше.

«Вообще комаров очень много видов. Даже обычные кровососущие комары рода кулекс представлены у нас не одним видом, а более чем 20-ю. Есть и так называемые малярийные комары — и это тоже не один вид», — пояснил специалист.

