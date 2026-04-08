Министр культуры Башкирии останется за решеткой по решению суда

Апелляционная инстанция подтвердила законность ареста чиновницы Амины Шафиковой. Московский городской суд рассмотрел жалобу и 8 апреля 2026 года принял решение не менять меру пресечения занимающей пост министра культуры Республики Башкортостан, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции в Москве .

Ранее Басманный районный суд Москвы отправил Шафикову под стражу. Чиновнице предъявлены обвинения сразу по двум серьезным статьям Уголовного кодекса РФ — растрата в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере.

Городской суд согласился с позицией нижестоящей инстанции и оставил постановление об аресте без изменений.

Таким образом, Шафикова продолжит находиться под стражей на время следствия и судебного разбирательства.

Задержание Шафиковой прошло в феврале 2026 года. Позднее ее арестовали. На должности главы Минкульта республики она работала с 2012 года.

