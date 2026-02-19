Суд арестовал главу башкирского министерства культуры Шафикову

сегодня в 16:27

Силовики задержали ее 18 февраля. По предварительным данным, министра подозревают в превышении должностных полномочий.

19 февраля меру пресечения Шафиковой избрал Басманный районный суд Москвы. Ей назначили арест.

Министр пробудет под стражей до 17 апреля 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.