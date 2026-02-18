Силовики задержали главу башкирского министерства культуры Шафикову
Министра культуры Республики Башкортостан Амину Шафикову задержали в среду, сообщает ТАСС.
«Она задержана», — сказал источник в правоохранительных органах.
По информации Baza, предварительно, министра подозревают в превышении должностных полномочий.
Шафикова работала на должности главы Минкульта республики с 2012 года. До этого она была ректором Уфимской госакадемии искусств, где также преподавала до сих пор.
