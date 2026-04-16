«Че ты плачешь?»: неадекват избил подростка металлической ложкой в Ачинске

Мужчина избил 13-летнего подростка в Ачинске Красноярского края. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Его расследуют по пункту «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса России («Хулиганство, совершенное с применением насилия»). Обстоятельства выясняются.

По информации NGS24.ru, избиение случилось 14 апреля. Инцидент произошел на улице Кирова.

Мужчина достал парня из подъезда и начал избивать его ложкой для обуви из металла. Мальчик плакал и кричал.

Нападавшему не понравилось, что подросток с приятелями сидел в подъезде. Мужчина разозлился.

На опубликованной записи видно, что подростки бросили своего друга и убежали. Мужчина много раз наносит удары металлической ложкой для обуви по телу мальчику. Тот плачет и кричит от боли.

«Че ты плачешь?» — спросил напавший и продолжил наносить удары, пока ребенок был в состоянии истерики.

