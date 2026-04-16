Инсценировка? Труп Земцова после суицида до сих пор не обнаружили

Труп гвардии старшего лейтенанта Алексея Земцова с позывным Воевода, который вел Telegram-канал «Воевода вещает», не нашли в его квартире. Его разыскивают после публикации предсмертного видео в группе, сообщает Mash .

Земцов опубликовал записи вечером 15 апреля. Он снимал их заранее. Скорее всего, разница между видео была несколько суток, поскольку одежда отличалась.

У пилота Ка-52 были конфликты на службе. Из-за публикаций в Telegram-канале ему якобы хотели вменить дискредитацию российских войск. Также Земцов отметил, что ему изменяла супруга.

Военный якобы передал канал корреспонденту Кириллу Федорову. Тот опубликовал видео и подписал «надеюсь, этого не случилось». Затем удалил.

Канал «Воевода вещает» репостнул запись и тоже удалил. Большинство военных блогеров считают, что история с самоубийством может быть инсценировкой для привлечения аудитории.

О самоубийстве летчика стало известно 16 апреля. Эту информацию подтвердил эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

