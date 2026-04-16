Ученые из Тайбэя выявили влияние куриного белка на сон

Ученые Медицинского университета Тайбэя установили, что гидролизованный куриный белок может повышать субъективное качество сна и дневное самочувствие, сообщает «Царьград» .

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition. В рандомизированном двойном слепом эксперименте участвовали 52 человека с жалобами на плохой сон. В течение четырех недель одна группа ежедневно принимала 670 мг экстракта куриного белка, вторая — плацебо.

Качество сна оценивали по Питтсбургскому опроснику (PSQI). Существенной разницы по суммарному объективному показателю между группами ученые не выявили. Однако участники, получавшие добавку, чаще сообщали об улучшении сна.

Также в этой группе зафиксировали умеренное повышение дневной бодрости и работоспособности, хотя эффект не достиг строгой статистической значимости.

Исследователи связывают возможное действие добавки с биоактивными пептидами, образующимися при гидролизе белка. Этот процесс расщепляет белок на более мелкие частицы — пептиды и аминокислоты, которые легче усваиваются и могут влиять на нервную систему и восстановительные процессы во время сна.

