В Китае 87-летняя женщина выжила после 5 дней без воды

87-летняя китаянка провела почти 5 дней без еды и воды и осталась жива

В районе Фаншань под Пекином 87-летняя женщина провела почти пять дней без еды и воды и осталась жива. Ее обнаружили в грушевом саду и госпитализировали, сообщает «Царьград» .

По данным Sohu, пенсионерка пропала 8 апреля. Она одна уехала на велорикше из поселка Чангоу под Пекином и перестала выходить на связь.

Родственники сначала искали женщину самостоятельно, однако затем обратились в полицию. К операции подключились правоохранители, спасатели и волонтеры.

Пожилую китаянку нашли спустя четыре с половиной дня в грушевом саду. Ее доставили в отделение неотложной помощи, а на следующий день перевели в обычную палату.

Врачи сообщили, что серьезных осложнений не выявлено, состояние пациентки оценивается как стабильное.

История вызвала активное обсуждение в китайских соцсетях. Пользователи назвали произошедшее чудом, отметив, что женщина смогла выжить без воды и пищи почти пять дней.

