В Ставрополе 24% подростков работают во время учебы

В Ставрополе 24% подростков подрабатывают в течение учебного года. Еще четверть семей сообщила о планах детей выйти на работу летом, передает «Победа 26» .

По данным опроса онлайн-рекрутера SuperJob, в свободное от учебы время подростки чаще всего работают курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и в общепите.

О том, что дети самостоятельно находят подработку, сообщили 42% опрошенных. Еще 20% родителей помогли с трудоустройством, а 15% подростков нашли работу через друзей.

25% респондентов рассказали, что ребенок планирует выйти на подработку летом. Среди популярных вакансий — курьер, разнорабочий, помощник администратора, сотрудник общепита, вожатый в лагере и помощник тренера.

Ранее сообщалось, что 61% жителей Ставрополя сталкиваются с бессмысленными задачами на работе. При этом женщины чаще мужчин считают свой труд осмысленным, а наиболее довольны содержанием работы сотрудники детских садов и медики.

