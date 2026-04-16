В Дагестане в горах сошел огромный оползень

В дагестанском селе произошел масштабный оползень протяженностью несколько километров. Массы грунта обрушились в русло местной реки, этот факт создает реальную опасность подтопления для окрестных населенных пунктов, сообщает Baza .

Момент схода оползня попал на видео. Местные жители с безопасного расстояния наблюдали за тем, как в русло реки падали огромные куски земли.

Смещение грунта случилось в горной местности у села Нижние Убекимахи. В Левашинском районе, где находится это село, еще несколько дней назад был объявлен режим повышенной готовности в связи с угрозой подобных явлений.

Под угрозой оказались семь жилых домов. К катастрофе привели затяжные проливные дожди, не прекращающиеся с конца марта.

Ранее сообщалось, что после мощных ливней и наводнения в Дагестане прошел сильный снегопад, который заблокировал десятки лошадей. Местным жителям пришлось спасать не только себя, но и животных.

