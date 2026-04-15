Аномальный снегопад заблокировал десятки лошадей в горах Дагестана

сегодня в 17:31

Десятки лошадей оказались заблокированы в горах Дагестана из-за сильного снегопада. Местные жители самостоятельно вызволяют их из снежного плена, но, к сожалению, несколько животных погибли, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Чародинском районе. На опубликованных кадрах видно, как из-за аномальных осадков лошади оказались в снежном плену. Местные жители пытаются эвакуировать животных с гор.

Ранее сотрудников самой высокой и труднодоступной в Европе метеостанции «Сулак высокогорная», которая находится в Дагестане на высоте 2927 м, замело снегом. Они подали сигнал бедствия.

Кроме того, лавина обрушилась на населенный пункт Шаитли. Спустя 8 часов из-под завалов спасли мать с ребенком. Позднее женщина скончалась от полученных травм.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.