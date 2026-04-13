Спасенная из-под снежной лавины женщина умерла в Дагестане

В Дагестане скончалась женщина, попавшая под лавину вместе с ребенком

В Дагестане скончалась женщина, которая получила многочисленные травмы при сходе лавины. Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, но оказались бессильны, сообщает SHOT .

Жизнь 40-летней Патимат И., получившей многочисленные переломы, медики пытались сохранить до конца, однако их усилия не увенчались успехом. Состояние ее семилетнего сына врачи продолжают контролировать.

Ранее поступала информация о спасении женщины и ребенка, которые провели под снежными завалами более 8 часов. По данному сходу лавины на людей в Дагестане проводится доследственная проверка.

Также ранее в Сети появилось захватывающее видео спасательной операции. На кадрах видно, как спасатели доставали из-под завалов мать и сына.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.