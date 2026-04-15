Спасите наши души! Сотрудники метеостанции «Сулак» оказались в снежной ловушке

Сотрудников самой высокой и труднодоступной в Европе метеостанции «Сулак высокогорная», которая находится в Дагестане на высоте 2927 м, замело снегом. Они подали сигнал бедствия, сообщает Mash .

Из-за непогоды люди застряли в сугробах и не могут выбраться. За сотрудниками метеостанции отправили вертолет МЧС.

Однако спасатели уже больше 4 часов не могут эвакуировать пострадавших — проблема в сильном метре и снеге. Самолет кружит рядом, чтобы зафиксировать, что все живы.

Метеостанция оказалась погребена под снегом после того, как выпало рекордное количество осадков за сутки.

Ранее лавина обрушилась на село Шаитли Цунтинского района Республики Дагестан. Спустя 8 часов из-под завалов спасли мать с ребенком. Женщина позже скончалась от полученных травм.

