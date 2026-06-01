Диетолог предупредила о вреде школьных обедов

Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова отметила, что за последние десятилетия школьные столовые перешли на аутсорсинг, а меню наполнилось ультраобработанными продуктами. По ее словам, пельмени, наггетсы, сосиски и пицца вытеснили традиционные блюда.

«Во-первых, пельмени, наггетсы, пицца, сосиски — это ультраобработанная еда с избытком соли, насыщенных жиров и трансжиров, усилителей вкуса и консервантов. Они не имеют ничего общего с диетологическими стандартами, разработанными для растущих детей. Во-вторых, в меню огромное количество рафинированных углеводов: сахар, варенье, джемы, сгущенное молоко, белый хлеб, сдоба, сладкие хлопья. В-третьих, контроль качества, который раньше обеспечивался собственными пищеблоками и квалифицированным персоналом, теперь снижен. В-четвертых, вкусовые качества питания на аутсорсинге оставляют желать лучшего», — перечислила специалист.

Дианова отметила, что из-за качества еды дети отказываются от обедов и покупают выпечку в буфетах. Это, по ее мнению, повышает риски ожирения, диабета и хронических заболеваний.

Эксперт предложила вернуть собственные пищеблоки, пересмотреть меню и увеличить долю овощей, фруктов, круп и нежирного белка.

«Питание детей в школе — это не место для компромиссов! Нам нужно вернуть высокий стандарт контроля, свежести и безопасности еды, исключить полуфабрикаты и вернуть в школы настоящую и действительно питательную еду», — заключила Нурия Дианова.

