Диетолог предупредила о вреде школьных обедов
Диетолог Нурия Дианова заявила, что современная система школьного питания с преобладанием полуфабрикатов вредит здоровью детей, сообщает Общественная Служба Новостей.
Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова отметила, что за последние десятилетия школьные столовые перешли на аутсорсинг, а меню наполнилось ультраобработанными продуктами. По ее словам, пельмени, наггетсы, сосиски и пицца вытеснили традиционные блюда.
«Во-первых, пельмени, наггетсы, пицца, сосиски — это ультраобработанная еда с избытком соли, насыщенных жиров и трансжиров, усилителей вкуса и консервантов. Они не имеют ничего общего с диетологическими стандартами, разработанными для растущих детей. Во-вторых, в меню огромное количество рафинированных углеводов: сахар, варенье, джемы, сгущенное молоко, белый хлеб, сдоба, сладкие хлопья. В-третьих, контроль качества, который раньше обеспечивался собственными пищеблоками и квалифицированным персоналом, теперь снижен. В-четвертых, вкусовые качества питания на аутсорсинге оставляют желать лучшего», — перечислила специалист.
Дианова отметила, что из-за качества еды дети отказываются от обедов и покупают выпечку в буфетах. Это, по ее мнению, повышает риски ожирения, диабета и хронических заболеваний.
Эксперт предложила вернуть собственные пищеблоки, пересмотреть меню и увеличить долю овощей, фруктов, круп и нежирного белка.
«Питание детей в школе — это не место для компромиссов! Нам нужно вернуть высокий стандарт контроля, свежести и безопасности еды, исключить полуфабрикаты и вернуть в школы настоящую и действительно питательную еду», — заключила Нурия Дианова.
